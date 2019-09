Intel 665p : un nouveau SSD grand public en NAND QLC, plus dense et plus rapide

Des performances en hausse face au 660p... Mais attention aux conditions réelles d'utilisation

Un lancement d'ici quelques mois et à prix contenu

L'Intel 665p utilise quatre bit par cellule NAND (système QLC) et s'apparente plus à une mise à jour timide qu'à une nouveauté majeure, note. On retrouve ainsi le même contrôleur Silicon Motion SM2263 à quatre canaux, mais avec une mémoire flash NAND renouvelée. Le 665 embarque ainsi la dernière génération de NAND 96 couches 3D QLC utilisée par Intel.Cette nouvelle version de mémoire se pare cependant de la même capacité de 1 024 Gbit de données par puce, mais réduit la taille de ces dernières. En d'autres termes, les performances ne profiteront pas d'une hausse notable face aux précédentes générations de SSD Intel, mais l'on pourrait en revanche s'orienter vers une légère baisse de prix, du fait de cette miniaturisation.Afin d'illustrer les performances de son nouveau produit, Intel l'a comparé à son prédécesseur, le 660p. Les deux SSD de 1 To étaient chacun installés sur un laptop ASUS et voyaient leur débits mesurés par CrystalDiskMark 7 bêta. Résultat des courses : des transferts séquentiels 40 à 50 % plus rapides et des vitesses d'accès aléatoires améliorées de 30 % face au 660p. Des chiffres qu'il convient toutefois de prendre avec recul.Et pour cause, ces tests étaient réalisés sur des SSD pratiquement vides et ne concernent par ailleurs que les performances du cache SLC, note. On ignore par ailleurs à quels degrés les valeurs basses du nouveau SSD d'Intel ont changé en matière de vitesses d'écriture. C'est pourtant sur ce point que la mémoire QLC du 660p s'incline face aux SSD à mémoire TLC. Les valeurs IO séquentielles dévoilées par Intel pour le 665p sont en outre inférieures à celles mesurées parsur le 660p (et via CrystalDiskMark 7).Dans les faits, les transferts séquentiels du 665p pourraient donc se limiter à 20% d'amélioration en lieu et place des 40 à 50% évoqués plus haut. Sans être un monstre de vitesse, le 665p n'en resterait pas moins un SSD aux capacités suffisantes pour la majorité des usages. Comme le 660p avant lui, son principal atout résiderait par ailleurs dans son prix de lancement.Intel n'a pas encore donné de créneau officiel pour la commercialisation de cette nouvelle référence, mais sa sortie devrait intervenir dans les prochains mois. Côté prix, nous serions peu ou prou sur la même grille tarifaire que pour l'actuel 660p. De quoi faire du 665p l'un des SSD NVMe grand public les plus attractifs du marché.