Crucial lance un SSD 1 To pour moins de 120 dollars

Un SSD milieu de gamme aux spécifications honnêtes

Rattaché à la famille des BX500 , ce dernier arrive sur le marché à tout juste, il complète la gamme déjà existante qui comprend toujours trois références. Elles proposent respectivement 120, 240 et 480 Go de stockage pour des prix allant de 27 à 70 dollars.Garanti 3 ans, le BX500 1 To de Crucial est pourvu de vitesses de lecture et d'écriture séquentielles calées à 540 et 500 Mb/s respectivement. On est loin des vitesses ébouriffantes affichées par les derniers SSD haut de gamme de Samsung, Toshiba, Corsair ou Plextor, mais ces différences de débits s'expliquent par l'absence de mémoire DRAM intégrée sur ce BX500 1 To. Crucial n'a pas encore dévoilé depour son nouveau SSD, mais l'on apprend de Tom's Hardware que Newegg (revendeur américain spécialisé dans les composants informatiques) l'a récemment listé. Une arrivée toute prochaine sur le marché est donc à prévoir.En dépit de ses spécifications convenables sans plus, le BX 500 1 To devrait faire le bonheur des utilisateurs en quête de stockage en SSD à prix raisonnable.