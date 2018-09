Crucial casse les prix des SSD avec son BX500

Des performances correctes

Il aura fallu du temps pour que les SSD puissent s'offrir à toutes les bourses. Heureusement, les prix ont drastiquement chuté ces dernières années, permettant de démocratiser cette technologie bien plus rapide que celle équipant les bons vieux disques durs.Des prix cassés, notamment grâce à Crucial, qui dévoile aujourd'hui le, un SSD vendu à partir deVous vous en doutez, à ce tarif, inutile d'espérer des vitesses maboules. Le constructeur annonce 540 mo/s en lecture et 500 mo/s en écriture au maximum.Le BX500 se déclinera en trois modèles :Une étiquette tarifaire qui permet de faire baisser le prix du giga-octet en SSD à moins de 5€. À titre de comparaison, Samsung propose son 860 EVO en 480 Go à 95 euros.Mais la vitesse ne fait pas tout ; la durée de vie du SSD est également à prendre en compte. Et sur ce point, Crucial fait office de mauvais élève.La mémoire TLC choisie par Crucial (la NAND 3D conçue par Micron) n'a pas une durée de vie folle : seulement 120 TBW sur le modèle 480 Go, selon le constructeur. Cette unité de mesure, qui se réfère au nombre total d'octets écrits sur le disque, peut se traduire par l'écriture quotidienne de 65 Go sur le SSD, pendant 5 ans. Un chiffre qui s'élève à 300 TBW sur le 860 EVO de Samsung.Le BX500 est disponible dès aujourd'hui.