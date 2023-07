Près de 14 Go/s : le SSD PCIe Gen 5 de Sabrent affiche de constants progrès

Nous comprenons aujourd'hui pourquoi. Relayées par VideoCardz, les mesures de débits les plus récentes enregistrés sur CrystalDiskMark illustrent combien les ingénieurs de Sabrent ont travaillé. Il est aujourd'hui question de presque 14 Go/s, toujours en lecture séquentielle, et de débits supérieurs d'environ 16 % en écriture aléatoire, à 448 Mo/s.

Indiscutablement, Sabrent fait mieux que la plupart de ses concurrents ayant réellement lancé un produit sur le marché. Elle fait aussi mieux que sur les tests présentés en mars, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le SSD de test était un modèle de 1 To, quand il est aujourd'hui question d'un de 2 To.

Nous savons que grâce notamment à l'écriture/lecture parallèles sur plusieurs puces, les modèles de 2 To sont généralement plus performants que ceux de 1 To. Il conviendra donc d'attendre la sortie réelle du SSD Sabrent… d'autant que la société ne communique toujours aucune date.