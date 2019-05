Les ventes de disque dur battent de l'aile sur PC, -50% attendus en 2019

Disque dur pour PC : - 48% d'expéditions entre 2018 et 2019

Cette annonce se réplique sur les ventes de HDD pour PC, qui devraient suivre peu ou prou cette même logique, confirmant ainsi un déclin amorcé en 2010. En revanche, on apprend des prévisions de l'entreprise, décortiquées par AnandTech , que l'espoir subsiste sur les secteurs respectifs des disques dur externes et des HDDs destinés au monde des serveurs.Les expéditions de HDDs pour PC, eux, n'en finissent plus de dégringoler pour passer de 289 millions en 2013 à 124 millions en 2018, puis 65 millions en 2019... soit une baisse pressentie de 48% en un an, selon le bilan prévisionnel de Nidec.Les disque dur destinés aux appareils électroniques au sens large (consoles de jeu, systèmes de vidéo surveillance, etc...) devraient eux aussi décliner de 77 millions d'unités expédiées en 2018 à 70 millions cette année. Les ventes au ralenti des consoles de jeu de génération actuelle (Xbox One et PS4) seraient à la racine de cette baisse, explique AnandTech.Le bilan est toutefois plus enthousiaste sur le marché des disque dur externes, dont les expéditions devraient se maintenir à 100 millions d'unités, et des HDDs pour serveurs, qui doivent pour leur part passer à 54 millions d'unités distribuées en 2019.