Seagate a conçu un disque dur HARM de 16 To !

Vers des disques durs 100 To dans sept ans

Une arrivée dans les commerces pour l'année prochaine

Le fabricant a donc officialisé l'existence d'un disque dur HAMR 3,5 pouces de 16 To. Il s'agit du modèle avec la plus grande capacité créé à ce jour. Les disques durs actuels atteignent déjà les 14 To mais ce chiffre semblera bien dérisoire dans quelques années. En effet, Seagate se projette déjà vers l'avenir en annonçant vouloir atteindre les 20 To dès 2020.Tout cela est rendu possible grâce à la fameuse technologie HAMR, soit un enregistrement magnétique assisté thermiquement. Grâce à ce procédé, Seagate déclare être en mesure d'augmenter de manière significative le volume de données qu'il est possible de stocker sur un disque dur. Le constructeur va encore plus loin puisqu'il avait déjà annoncé vouloir atteindre les 100 To dès 2025. La densité surfacique sera ainsi en constante augmentation au fil des années.Pour en revenir à une échéance plus proche, soit les modèles 16 To, Seagate a précisé que les tests réalisés en interne avaient été convaincants et que ses HDD HAMR pourront être utilisés comme un disque dur classique. Il n'y a aucun changement au niveau de l'architecture de l'appareil. La date de commercialisation précise n'a pas été communiquée par la marque, mais elle devrait avoir lieu en 2019.