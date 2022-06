Test Kingston XS2000 : compacité et capacité sans (trop) se ruiner

8

Depuis l’émergence des premières clés USB, certains usagers ont pris l’habitude de toujours avoir avec eux leurs données les plus importantes. Problème, ces données occupent toujours plus de place et un appareil comme le XS2000 prend alors tout son sens. Bien sûr, à plus ou moins 500 euros la version 4 To, l’investissement n’est pas possible pour tout le monde. Il reste cependant bien plus accessible que son concurrent direct signé Sabrent.

Par rapport à cet XTRM-Q, le XS2000 se démarque par une compacité encore plus importante, par la présence en standard d’une gangue de caoutchouc qui assure une rassurante certification IP5 et par une légèreté remarquable (moins de 30 grammes). Il doit cependant faire avec un échauffement plus important et des performances un peu en retrait, notamment sur les tâches d’écriture. Entre Kingston et Sabrent, il n’y a donc pas de mauvais choix, il faut choisir en fonction de ses priorités.