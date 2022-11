Sabrent Rocket Nano V2 : 2e version de son riquiqui et non moins excellent SSD externe

Le boîtier du Rocket Nano V2 est toujours en aluminium afin d'allier design et efficacité : il agit effectivement comme un dissipateur thermique pour éviter que la bête ne surchauffe. Une bête qui, signe des temps, évolue vers une capacité inédite de 4 To, en plus des 1 To et 2 To. Forcément, c'est la plus petite déclinaison de la V1, la 500 Go, qui fait les frais de cette évolution.