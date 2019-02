Samsung entame la production des puces eUFS 3.0, deux fois plus rapides en écriture

Crédits : Samsung

Des versions 128, 256, 512 Go et 1 To sont prévues

Source : Samsung

Elles équiperont les futurs Galaxy S10 et Galaxy Fold de la marque, et pourront à l'avenir garnir les smartphones des partenaires de. Les puces(pour) de 512 Go sont entrées en production de masse.Dans son communiqué, Samsung indique que lades puces eUFS 3.0 a démarré pour les versions. Les versions 256 Go et 1 To sont prévues pour plus tard cette année, sans plus de précisions.La firme sud-coréenne ne produit ses puces 512 Go que depuis 2017, mais admet avoir fait des progrès significatifs en matière de débits. Deux ans plus tôt, celles-ci se prévalaient d'une vitesse de. Mais avec l'eUFS 3.0, Samsung prometSur le papier, les nouvelles puces de stockage du constructeur permettent des débits atteignant, soit quatre fois les débits d'un SSD en SATA et deux fois pus que les puces eUFS 2.1 lancées en janvier 2018.Des débits accrus, qui permettront aux possesseurs de smartphones dotés d'écrans ultra larges et haute résolution de profiter d'une expérience utilisateur optimale, nous dit Samsung.