Covid-19 : un ingénieur de NVIDIA met au point un respirateur open-source réalisable pour 400 dollars

Une centaine de dollars avec l'impression 3D

Anticiper la pénurie aux États-Unis

L'initiative doit aider le secteur médical face à la pandémie de coronavirus , certains établissements de santé manquant encore de ces respirateurs.L'un des avantages de l'appareil est qu'il peut être assemblé rapidement. Bill Dally affirme que l'ensemble des composants, que l'on pourra trouver rapidement dans le commerce, coûtera environ 400 dollars. Un prix particulièrement bas, puisque le coût moyen d'un appareil avoisine habituellement les 20 000 dollars.Selon l'ingénieur, qui a réalisé l'OP-Vent en partenariat avec des collègues de l'université de Stanford, ce prix sera de 300 dollars s'il est produit à grande échelle. Et si certaines de ses pièces sont fabriquées par une imprimante 3D, il ne coûtera plus qu'une centaine de dollars.Dans une vidéo, il déclare : «».Le respirateur a été testé avec succès sur un simulateur. Bill Dally a demandé une autorisation d'utilisation d'urgence auprès de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence en charge de la santé publique aux États-Unis. Il espère ainsi que le pays disposera de respirateurs en nombre suffisant.De grands groupes se sont lancés dans la production de ces respirateurs. C'est notamment le cas du constructeur automobile Lamborghini et de la fondation Raspberry Pi . Le Britannique Dyson s'y est également attelé, avant que sa production ne soit jugée « pas nécessaire » par son gouvernement. En Europe, des pénuries peuvent encore être constatées, mais ce sont plutôt les États-Unis, désormais l'épicentre de l'épidémie, qui cherchent à anticiper un éventuel manque.