Les respirateurs mis au point par Dyson "ne seront pas nécessaires" au Royaume-Uni

Source : Reuters

Le mois dernier, la société annonçait le Covent, un respirateur développé en une dizaine de jours . Finalement, le fondateur de la marque, James Dyson, a déclaré qu'au Royaume-Uni, «».La société aura tout de même investi 25 millions de dollars dans le développement de ces respirateurs destinés au Royaume-Uni. Et bien qu'une commande de 10 000 appareils ait été émise il y a quelques semaines par le gouvernement britannique afin de faire face à une pénurie, celui-ci n'en aurait désormais plus besoin. Malgré l'effort fourni, James Dyson déclare : «».S'ils ne sont plus demandés au Royaume-Uni, les respirateurs conçus par Dyson pourront être utiles dans d'autres pays. Outre les 10 000 appareils commandés, la marque a déjà prévu 4 000 exemplaires de plus destinés à l'étranger. Ceux initialement prévus pour les hôpitaux britanniques devraient donc s'y ajouter. James Dyson a précisé : «».En effet, la firme aura certainement besoin de l'approbation des autorités sanitaires des pays où elle compte proposer ses respirateurs. Aux Etats-Unis par exemple, désormais épicentre de l'épidémie, des tels appareils devraient être particulièrement utiles.