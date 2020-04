Besoin de lecture ? Les librairies reprennent (un peu) de service en ligne

Récupérer un livre en librairie : un déplacement essentiel

Une nouvelle accueillie avec scepticisme

Source : Les Echos

Vous avez fini Netflix et Disney+ ? Ou vous en avez assez de rester le nez devant un écran, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Profitez-en pour lire : nous avons d'ailleurs quelques recommandations de littérature SF pour vous. Mais où se procurer les ouvrages papier en ce moment ? Car vous l'avez peut-être vu : Amazon a dorénavant interdiction de vendre autre chose que des produits essentiels En revanche, les librairies françaises vont pouvoir reprendre une partie de leurs activités. Franck Riester, le ministre de la Culture, a ainsi annoncé que les commerçants pourront désormais vendre des ouvrages en « click & collect ». Autrement dit, il sera possible de commander un livre, par Internet ou téléphone, et de venir ensuite le récupérer directement en boutique.Il suffira alors de se munir d'une attestation de déplacement et de cocher la case relative aux «». Car, oui, d'après le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, «». De plus, si l'on en croit le cabinet du ministère de la Culture, «».Ce qui est certain, c'est que le secteur a été fortement affecté par la crise sanitaire. D'après l'institut d'études GfK, au mois de mars, les différents commerces ont enregistré une baisse des ventes entre 45 et 55 % . De quoi afficher un certain soulagement à l'idée d'une réouverture, même partielle ?Ce n'est pas vraiment l'avis de Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française (SLF). Le représentant du secteur doute en effet du succès que rencontrera la solution proposée par le ministère et pointe surtout les risques sanitaires associés. «», s'alarme-t-il.En réalité, ce n'est pas vraiment cette annonce qu'attendait le SLF. Le syndicat souhaite, au contraire, que l'État vienne directement en aide aux libraires, via un fonds de soutien qui servirait à compenser les pertes subies par les enseignes durant la crise.