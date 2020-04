MaladieCoronavirus.fr : déjà 5 millions de questionnaires complétés

Capture d'écran © MaladieCoronavirus.fr

Le site MaladieCoronavirus.fr est un succès. Référencé par le ministère de la Santé, il permet aux Français soucieux ou anxieux de répondre à un questionnaire, en ligne, qui permet de tester leurs symptômes de coronavirus en répondant à 22 questions, lors desquelles la plateforme vous demandera votre température, si vous avez récemment eu de la toux, une perte de goût, des douleurs inhabituelles, etc. Lancé le 18 mars, le questionnaire du site a déjà été complété plus de 5 millions de fois.Actif depuis trois semaines désormais, MaladieCoronavirus.fr a été consulté par plus de 6,6 millions de personnes, en majorité intéressées à l'idée de répondre à ce questionnaire de santé, gratuit, qui délivre une préconisation d'orientation, selon les réponses.Preuve de son efficacité, le site a enregistré un taux de renvoi moyen de 16 % vers le 15, permettant à la fois de prendre en charge de potentiels malades touchés par le coronavirus et aussi de réduire la pression sur le service d'appel d'urgence, en rassurant celles et ceux qui redoutent d'être infectés.Lancé sous l'impulsion du Docteur Fabrice Denis, en collaboration avec Docaposte (La Poste), Kelindi, Dernier Cri, De Gaulle Fleurance & Associés, le site est le premier du genre à avoir été référencé par le ministère des Solidarités et de la Santé. MaladieCoronavirus.fr, propulsé par le consortium privé l'Alliance digitale contre le Covid-19, peut aussi compter sur l'arrivée de sept nouveaux partenaires, Adobis Group, Groupama, Groupe Aésio, Groupe Klesia, La Mutuelle Générale, Meetic et Withings , qui rejoignent ainsi les autres que sont AG2R La Mondiale, Allianz France, MesDocteurs, La Banque Postale Assurances ou encore Malakoff Humanis.La plateforme rappelle qu'elle délivre des préconisations, et non un diagnostic. Ces dernières sont d'ailleurs établies grâce à un algorithme open-source développé sous la coordination de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de l'Institut Pasteur. Plusieurs pays ont d'ailleurs fait part de leur intérêt d'utiliser ledit algorithme, parmi lesquels le Mexique, le Maroc ou la Roumanie.Les données collectées, une fois validées par le régulateur, la CNIL, vont pouvoir justement être mises à disposition de l'Institut Pasteur, à des fins d'étude épidémiologique, ce qui permettra de mieux suivre l'évolution de la maladie.