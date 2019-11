Google en dit plus sur Stadia : Assistant, Chromecast Ultra, Buddy Pass...

Pas de partage de jeux, de Chromecast ou de Google Assistant pour le moment

la compatibilité avec Google Assistant ne sera pas disponible, hormis pour lancer le jeu ;

Google ne sait pas encore à quelle date le service sera compatible avec les appareils iOS ;

le système « Buddy Pass », censé permettre aux personnes ayant acquis la Founder's Edition de Stadia de faire profiter de l'offre, gratuitement et pendant trois mois, à une personne de leur choix, ne sera pas mis en place ;

la Founder's Edition ne permettra pas de streamer sur les Chromecast Ultra : seulement ceux achetés avec les manettes Stadia seront compatibles ;

un smartphone sera nécessaire pour lancer le service et acheter les jeux ;

Google Stadia ne supportera que les écrans 16:9, en 720p, 1080p ou 4K, donc pas de Stadia sur les Google Pixel par exemple ;

pas de système de trophées ou de succès.

Lire aussi :

L'app Stadia arrive cette fois sur iPhone



Google « prend son temps » et veut faire les choses « graduellement »

Source : 9to5google

On y apprend surtout qu'il faudra être patient pour obtenir l'expérience Stadia « totale », puisque nombre des caractéristiques de la console dans le Cloud ne sont pas encore au point.Alors que nous avons pu découvrir, la semaine dernière, la courte liste des jeux disponibles au lancement sur Stadia, Andrew Doronichev et Beri Lee, respectivement directeur de produit et éditrice en chef, sont revenus, à l'occasion d'un Ask Me Anything sur Reddit , sur les caractéristiques de la plate-forme lors de sa sortie.Voici un résumé des (mauvaises) nouvelles dévoilées lors de cet échange. Elles concernent la version de lancement de Stadia qui devrait donc, par la suite, être améliorée :Tout ceci n'est pas très encourageant. S'agit-il d'un lancement bâclé ? C'est pourtant chose difficile à imaginer de la part d'une entreprise comme Google.Andrew Doronichev et Beri Lee ont défendu l'état actuel de Stadia en soulignant que Google comptait faire les choses «» et qu'ils voulaient donc «». Tout ceci ressemble donc plus à une bêta qu'à un véritable lancement, même si les deuxpromettent des mises à jour régulières, si ce n'est hebdomadaires. Cependant, à l'heure actuelle, peu de dates ont été annoncées pour lescitées plus haut, hormis l'arrivée du Buddy Pass, deux semaines après la sortie de Stadia.En attendant, les Français de Blade ont lancé de nouvelles offres à 12,99 euros pour Shadow, le PC dans le Cloud . On dit ça, on ne dit rien.