Cargo Ever Given : quand l'embouteillage du Canal de Suez impacte la tech

Le 23 mars, le cargo Ever Given, affrété par la compagnie taïwanaise Evergreen, se retrouvait bloqué en travers du Canal de Suez, a priori en raison de mauvaises conditions météo cumulées à des erreurs humaines. La masse (220 000 tonnes) et la longueur (400 mètres) du navire imposant un long chantier de remise à flot, c’est donc l’ensemble du trafic maritime reliant la mer Rouge à la Méditerranée qui a été à l’arrêt pendant plus de six jours.