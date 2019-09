Fibre optique : la France sur le point de franchir le cap des 6 millions d'abonnés

La France compte 5,8 millions d'abonnés à la fibre optique

Une accélération des raccordements constatée, mais qui doit encore s'intensifier

Source : Arcep.

Grâce aux efforts cumulés des opérateurs, des collectivités et des autorités,. Le nombre d'abonnements souscrits a encore progressé au deuxième trimestre 2019, avec. La France compte désormais, comme l'indique l'Arcep dans son dernier bilan. La percée de la fibre optique n'y est évidemment pas étrangère.En un an, les opérateurs télécoms français ont enregistré un total de 2,2 millions d'abonnements à une offre très haut débit, c'est-à-dire une offre dont le débit maximum descendant est supérieur ou égal à 30 Mbit/s. Sur l'année d'avant, ce chiffre n'était « que » de 1,7 million. Il est une preuve que. Plus d'un Français sur trois dispose à présent de l'Internet à très haut débit.Pour être plus précis, cette progression du THD est à mettre au crédit de la fibre optique. Sur les 520 000 abonnements signés au dernier trimestre,La France compte désormais. En un an, cela correspond à 1,9 million de souscriptions supplémentaires.Ce qui tend à faire la différence, c'est l'accélération du déploiement de la fibre optique. Au quatrième trimestre 2018 par exemple, 1,013 million de locaux furent raccordés à la fibre optique, ce qui était un record. Au deuxième trimestre 2019, 1,13 million de foyers supplémentaires ont été raccordés au FttH, établissant un nouveau record. Sur un an, l'évolution est de 37 %.Au 30 juin 2019, la France recensait 15,58 million de locaux éligibles aux offres de fibre optique, soit 32 % de plus qu'il y a un an. L'Arcep a fait prendre aux opérateurs l'engagement de 92 % de locaux raccordables avant la fin 2020.Rappelons qu'une carte permet de visualiser les immeubles et suivre ainsi l'avancée des études ou des travaux partout en France. Elle est disponible sur cartefibre.arcep.fr