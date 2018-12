Teasing de la nouvelle Freebox : comment suivre la conférence en direct ?

Êtes-vous prêt ? #indéfinissable

Selon Free la prochaine Freebox serait du "jamais vu", et il est est certain que nous sommes impatients de découvrir le nouveau bébé de Free, qui s'est fait sacrément désiré Nous serons sur place demain pour vous faire vivre l'événement, à travers notre fil twitter , et via des articles dédiés sur le site.Dans un contexte très concurrentiel, Free joue gros sur ses nouvelles box alors que le FAI est en perte de vitesse sur le nombre d'abonnés depuis plusieurs mois. Espérons que l'expression de surprise des différents acteurs présent sur la vidéo de teasing, se transforme en large sourire dès demain !