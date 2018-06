La prochaine Freebox sortira bien en septembre 2018

Sur la Freebox V7, le mystère reste entier

En perte de vitesse, Free se doit de susciter l'intérêt vis-à-vis de ses offres fixe

Modifié le 12/06/2018 à 16h52

Ce n'est pas encore officiel, mais la nouvelle Freebox pourrait bien se décliner en deux versions : une box haut de gamme, qui fera office de vitrine pour Free, et une variante moyen de gamme pour des consommateurs moins exigeants.Iliad l'avait évoqué lors de l'annonce des derniers résultats trimestriels, le 15 mai 2018. Xavier Niel vient de le confirmer lors du FreeDay, qui s'est tenu le 9 juin 2018 : la nouvelle box de l'opérateur sera disponible à la rentrée 2018. Rien de concret en revanche concernant cette nouvelle box. En attendant d'en savoir plus, on ne peut que s'appuyer sur les informations données précédemment.Si l'on se fie à ce que Xavier Niel avait annoncé en mars 2018, la nouvelle box sera un produit haut de gamme, qui bouleversera l'idée que nous nous faisons d'une box. «», avait déclaré le patron de Free à l'époque.Par le passé, Xavier Niel avait également évoqué d'une façon imprécise la vente combinée d'une Freebox et d'un gadget d'un fabricant tiers. Selon des rumeurs, il pourrait s'agit d'un accessoire audio de marque Devialet, dont le produit le plus connu est l'enceinte Phantom. Ce produit pourrait éventuellement être une barre de son haut de gamme. Mais on parle aussi d'un accessoire pour la domotique et d'un assistant personnel.Free a surtout besoin de renouveler l'intérêt vis-à-vis de son offre fixe. Au premier trimestre 2019, le FAI a enregistré une érosion de 1,6 % de ses abonnés, un phénomène que l'opérateur explique lui-même par une «». En même temps, Free se fixe l'objectif de porter le nombre de ses abonnés à 1 million d'ici début 2019.