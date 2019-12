Les ballons Internet de la maison-mère de Google obtiennent le droit de voler en Ouganda

© Loon

Le début des vols commerciaux

Utile en zone blanche

Source : Reuters

La société Loon s'apprête ainsi à lancer ses ballons, destinés à fournir un accès Internet à des régions reculées ou dévastées.L'accord aurait été conclu ce lundi. D'après un communiqué publié par l'entreprise mardi 10 décembre, celui-ci confère à Loon des droits de survol cruciaux pour le déploiement de ses ballons, qui visent à assurer une couverture Internet à l'Ouganda, mais surtout au Kenya voisin.Le directeur de communication de l'entreprise, Scott Coriell, a déclaré : «». L'autorisation de survol du territoire ougandais était importante car, toujours selon le directeur, «».Loon a déjà annoncé, en juillet dernier, le plan de déploiement de son système de « ballon Internet » . Il était déjà prévu que ces appareils partent du Kenya, après des tests effectués à Porto Rico et au Pérou. Le Kenya doit ainsi abriter le premier vol commercial de l'entreprise.Les ballons sont fabriqués à partir de feuilles de polyéthylène. Chacun a la taille d'un court de tennis et est prévu pour flotter à 20 kilomètres (12,4 miles) au-dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire deux fois plus haut que l'altitude d'un avion commercial. Les ballons sont alimentés par des panneaux solaires installés à bord, et doivent assurer une couverture 4G. Scott Coriell a déclaré que Loon était en train de finaliser les détails des opérations de vol nécessaires à ses services au Kenya. «», a-t-il ajouté.Cette méthode de couverture Internet est en plein développement chez Google. La société a battu un record l'an dernier , parvenant à faire transiter des données Internet entre deux ballons éloignés de 600 kilomètres de distance.Le projet, lancé il y a maintenant six ans, est sur le point de démarrer son volet commercial, avec la promesse d'assurer une connexion dans des secteurs isolés ou dévastés : en 2017, Loon a déployé ses ballons à Porto Rico après que l'île a été frappé par l'ouragan Maria. La société a assuré une connexion temporaire, alors que 95 % des installations dédiées à la téléphonie mobile avaient été balayées.