Pour leur premier vol commercial, les ballons internet Loon décolleront du Kenya

Direction le Kenya

Prouver sa légitimité

Source : Reuters

Tout droit sorti des bureaux de, depuis devenue filiale du géant, maison-mère de Google, le projetnourrit un certain nombre d'espoirs en matière de. Son principe repose en effet sur desgonflés à l'hélium et alimentés par de l', dont la mission consiste à fournir aux villes les plus reculées du monde une connexion internet 4G à la fois fiable et stable.Si ces objets volant ont d'ores et déjà servi - gratuitement - au Pérou et à Porto Rico, suite à des catastrophes naturelles ayant détruit les infrastructures du pays, jamais un contrat commercial n'avait jusque-là été signé avec un opérateur. C'est désormais chose faite, puisque l'entreprise qui compte aujourd'hui plus de 200 employés s'est alliée àpour unprévu plus tard dans l'année.Comme l'indique un communiqué de presse de, une approbation finale devrait être signée ce mois-ci pour définitivement. Ici, l'idée est d'aider des villages situés dans des zones montagneuses à. Une occasion aussi pour l'entreprise américaine de prouver la viabilité de son projet.En effet, chez de nombreux acteurs du secteur, le scepticisme semble de mise. Outre un besoin constant d'énergie solaire, les fameux ballons devront régulièrement faire l'objet d'un petit lifting : toujours selon, leur coque en plastique devra êtrepour tenir le choc. Ce partenariat constitue donc un véritable défi pour, qui voit ici une belle opportunité de prouver au monde entier sa légitimité.