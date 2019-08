Contre les déserts numériques, le Canada investira 600 millions dans l'Internet par satellite

© Hermes Rivera / Unsplash

Quand l'Internet haut-débit n'est pas un luxe

Des débits proches de ceux de la fibre partout au Canada d'ici fin 2022

Les « blackout zones » canadiennes bientôt connectées

L'accord, annoncé par l'opérateur ce 24 juillet , prévoit l'investissement par le gouvernement, et sur 10 ans, de quelque 600 millions de dollars canadiens dans une flotte de satellites. 85 millions de dollars supplémentaires doivent en outre être investis dans l'ouverture de 500 nouveaux postes, la recherche et développement, ainsi que la promotion des filières scientifiques, technologiques, mathématiques et d'ingénierie (), note Engadget.Dans un communiqué suivant l'annonce de, Navdeep Bains (ministre canadien de l'innovation) a soutenu que l'accès à l'Internet haut-débit n'était pas un luxe et que tous les Canadiens devraient pouvoir y avoir accès, qu'importe où ils vivent.», a-t-il notamment expliqué.Prévu pour être 35 fois plus proche de la Terre que les satellites traditionnels, le réseau LEO () de Telesat devrait permettren'importe où sur Terre (Telesat prévoit à ce propos des débits minimums de 50 Mbps descendants et 10 Mbps montants), grâce à une constellation qui comportera jusqu'à 292 satellites. L'opérateur canadien a annoncé qu'il prévoyait une mise en service de sa connexion par satellites d'ici la fin d'année 2022.Pour y parvenir, des accords ont été signés en janvier avec, l'entreprise spatiale de Jeff Bezos (le patron d'Amazon), afin de déployer les satellites. Un contrat avec(filiale d'Alphabet, la maison mère de Google) a également été conclu, cette fois pour permettre la mise en réseau. Airbus, Leonardo et le français Thales se font par ailleurs concurrence pour participer au projet et contribuer à mettre en orbite la constellation de satellites de Telesat. Le montant de cet autre contrat est d'ores et déjà estimé à près de 3 milliards de dollars.Comme le note Engadget, le gouvernement canadien avait investi 500 millions de dollars pour tenter de câbler quelque 300 communautés rurales et fournir une connexion Internet stable aux nombreuses « blackout zones » recensées sur le territoire canadien. Une entreprise qui a rapidement tourné au fiasco, soulignant par la même occasion(96 % des résidents de zones urbaines profitent ainsi de débits de 100 Mbps minimums).L'alternative proposée par Telesat pourrait donc apporter une réponse probante à cette problématique... tout en générant d'importantes retombées économiques. 1,2 milliards de dollars de revenus sont en effet attendus au cours des 10 prochaines années.