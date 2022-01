MediaTek Kompanio 1380 : 8 cœurs à destination des Chromebooks haut de gamme

Le SoC MediaTek Kompanio 1380 dispose de pas moins de huit cœurs, dont quatre « hautes performances » et quatre cœurs plus économes en énergie. Le processeur pourra atteindre une puissance délivrée de 3.0 GHz pour les cœurs principaux (les autres montant jusqu'à 2.0 GHz) et proposera la prise en charge de RAM LPDDR4X (à 2133 MHz).