Intel : des documents officiels évoquent un chipset "400 series"... pas encore dévoilé

Vers un nouveau chipset entrée de gamme chez Intel ?

Les noms des prochains chipsetssont désormais connus. Très probablement amenées à remplacer l'actuelle série 3XX, les plateformes 400, 495 sont d'ores et déjà supportées par les drivers Intel — et ce depuis le milieu du mois d'août, nous dit AnandTech.Pour l'heure, nous ignorons tout de leurs capacités et spécifications techniques, mais leur support logiciel, dès à présent actif, laisse croire à un lancement imminent. Les documents partagés par erreur (traitant justement des pilotes compatibles) pointent en revanche versdésignée sous l'appellation « H310D PCH ».Encore une fois, nous sommes sans détails, mais cette nouvelle série semble destinée àen tant que variante du chipset H310.Pour rappel, le chipset H310 est gravé en 14 nm et le H310C en 22 nm. Difficile pour le moment de savoir quelle finesse de gravure sera employée pour ce chipset H310D. Réponse probable dans les prochaines semaines.