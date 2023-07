ASRock Taichi Lite : pour baisser les tarifs, les cartes mères haut de gamme éliminent l'inutile

Longtemps associé à des cartes mères de « seconde zone » à petit prix, ASRock n'a plus rien à envier aux ténors du secteur et ses prix sont proches de ceux pratiqués par ASUS, Gigabyte ou MSI. Aujourd'hui, avec ses Taichi Lite, la firme semble toutefois revenir sur des tarifs plus « abordables ».