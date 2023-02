10 millions de moins en un an : les ventes de cartes mères taïwanaises s'effondrent

La baisse drastique des ventes de cartes mères concerne donc tous les acteurs du secteur, mais pas forcément avec la même intensité. Des chiffres rapportés par DigiTimes, on voit qu'ASRock est de loin le plus touché avec une chute estimée à 55 % sur un an.

De 6 millions d'unités expédiées en 2021, la société est passée à 2,7 millions en 2022. Pour MSI, le bilan n'est guère plus reluisant avec 5,5 millions de cartes vendues en 2022 à comparer aux 9,5 millions distribuées en 2021, la baisse est donc d'environ 42 %.

ASUS est un peu moins lourdement touché à -25 % sur un an, ses ventes passant de 18 millions à 13,6 millions d'unités. Enfin, GIGABYTE est la société qui s'en sort le mieux avec « seulement » 14 % de baisse sur un an : de 11 millions de cartes vendues en 2021, elle est passée à 9,5 millions en 2022.