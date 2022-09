NVIDIA plus particulièrement touchée par la nette baisse du marché de la carte graphique

Spécialiste des informations sur l'état du marché, l'institut John Peddie Research (JPR) y va de ses constatations et conclusions. Il souligne d'abord que le marché du PC dans son ensemble est affecté par cette baisse. Cela se traduit par une chute (en quantité) des ventes de processeurs entre le second trimestre 2021 et le second trimestre 2022 de 33,7 %.