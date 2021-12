Intel Z690, pourquoi les nouvelles cartes mères coûtent-elles si cher ?

Chaque phase serait ainsi deux fois plus chère sur une carte mère Z690 par rapport à une Z590. Il y aurait toutefois plusieurs bénéfices à cette bascule. On profiterait notamment d'une efficacité énergétique de plus haut niveau et les tarifs pourraient finir par baisser sur la durée. Reste que cela constitue le deuxième changement de conception le plus onéreux repéré sur les cartes mères Z690.