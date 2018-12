La RTX 2060 de NVIDIA devrait être déclinée en 3 variantes embarquant de la GDDR5 ou 6

RTX 2060 : entre 3 et 6 Go de GDDR5 ou GDDR6

La notice d'enregistrement des cartes du groupe Gigabyte. © ECC

Dans la journée de mercredi, Gigabyte a enregistréauprès de l'ECC - l'organisme compétent en matière d'enregistrement de produits électroniques. Wccftech a pu dégrossir le lot en trois catégories distinctes, embarquant au choix de laou de laLes enregistrements effectués par Gigabyte concernaient les marques Aorus et Gigabyte, pour des versions overclockées ou pas, et différenciées selon le type de refroidissement dont les cartes graphiques bénéficient. Elles se groupent néanmoins comme suit :Des caractéristiques qui, on s'en doute, influeront directement sur le prix auquel seront affichées les futures RTX 2060 de Nvidia. Wccftech précise notamment que les stocks de GDDR5 étant encore particulièrement bien garnis, cela pourrait expliquer pourquoi les constructeurs continuent d'en proposer sur une génération de cartes prêtant jusqu'à présent allégeance à la GDDR6 - plus performante mais aussi plus coûteuse.Mais gardons également à l'esprit que, comme pour les cartes sous Kepler et Maxwell, rappelle Wccftech, il estet ne trouvent pas le chemin du Vieux-Continent.Autant de questions auxquels nous aurons probablement des réponses lors du CES de Las Vegas d'ici une quinzaine de jours.