GeForce RTX 2080 Ti : NVIDIA semble faire évoluer le hardware

La mémoire vive Micron défaillante ?

Source : Forums GeForce

Après leur achat d'une GeForce RTX 2080 Ti , certains acheteurs ont remonté des problèmes plus ou moins graves sur leur carte graphique toute neuve. Les modèles Founder's Edition semblent ainsi particulièrement affectés, rendant tout simplement l'âme après deux ou trois semaines d'usage sans aucunne s'est pas prononcé sur ces problèmes, précisant seulement queAprès échange, plusieurs usagers ont reporté un changement dans le packaging, mais surtout un nouveau BIOS et deen lieu et place de la mémoire Micron.Difficile de dire si les problèmes rencontrés proviennent bien d'une mémoire vive défaillante ou si ce changement de hardware provient juste d'un approvisionnement plus large.