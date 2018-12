Le logiciel Precision X1 de EVGA débarque pour les Nvidia RTX 20

Un outil qui peut presque tout faire

Une toute nouvelle interface graphique plus facile d'utilisation

Surveillance en temps réel sur cartes graphiques EVGA

RGB LED Control compatible avec les cartes graphiques NVLink Bridge

LED Sync qui se synchronise avec les autres composants EVGA RGB

Un contrôle optimal grâce à la personnalisation des tensions et fréquences indépendantes

Nouveau scanner OC pour détecter l'overclock le plus stable

Menu qui affiche les signes vitaux de manière lisible

Horloge pour le GPU, la mémoire et le contrôle de la tension

Un système de profilage permettant jusqu'à 10 profils raccourcis clavier

Capture d'écran du jeu

Pour obtenir le Precision X1 de EVGA, rendez-vous à cette adresse.

Cette fameuse application Precision X1 est dans un premier temps compatible uniquement avec la gamme de cartes graphiquesElle permet notamment de rendre l'overclocking plus rapide et facile, en plus de profiter d'une interface bien plus lisible que dans sa version précédente. D'autres ajouts sont aussi de la partie comme un nouveau scanner OC pour trouver l'overclock le plus stable ainsi qu'un contrôle total et personnalisé du ventilateur.Pour profiter de ces éléments, il faut que votre ordinateur embarque au moins Windows 7 64-bit (jusqu'au Windows 10 d'aujourd'hui). Autre annonce importante : la compatibilité du Precision X1 avec les cartes graphiques GTX arrivera à une date ultérieure. Aucune date précise n'ayant été annoncée, il faudra en attendant posséder une carte RTX 20 pour profiter du logiciel.Voici un rapide tour des différentes fonctionnalités de l'outil Precision X1 :