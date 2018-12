Futumark annonce un benchmark compatible iGPU et Ray Tracing

3D Mark intégrera le Ray Tracing d'ici octobre

, anciennement connu sous le nom de MadOnion.com, a annoncé sa volonté de proposer deux nouvelles références à son logiciel de benchmarking 3D Mark. La première,, est destinée aux processeurs équipés de puce graphique, les iGPU, tandis que la secondeest un benchmark ciblant le DXR, une API de Ray Tracing incluse dans DirectX 12.UL Futuremark qualifie le Night Raid comme étant « un test idéal pour les ordinateurs portables, les notebooks, ainsi que les tablettes et autres appareils informatiques mobiles », le benchmark prendra d'ailleurs également en charge les appareils tournants avec Windows 10 on ARM. Night Raid devrait être disponible début octobre, toutefois aucune date n'a encore été confirmée.Le benchmark ciblant la technologieen temps réel devrait être disponible seulement quelques jours après la sortie des RTX de Nvidia. Il faudra cependant attendre la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 pour pouvoir en profiter. Le moins que l'on puisse dire c'est que ce benchmark est évidemment très attendu puisqu'il permettra de constater l'impact du Ray Tracing sur les performances. Ce 3DMark Dandia sera capable de mesurer les performances liées au ray tracing d'une carte graphique et de lui attribuer un score, il sera donc possible de comparer l'écart de score entre deux cartes graphiques, avec ou sans RTX.a par ailleurs publié cette vidéo de démonstration du benchmark avec une RTX 2080 Ti en 2560x1440.