AMD Link, qui permet de streamer vos jeux PC, débarque sur Android TV et Apple TV

© AMD

Diffuser ses jeux sur la télévision

Source : AMD

Les possesseurs d'une carte graphiquepeuvent dés à présent mettre à jour leur logiciel AMD Link et télécharger la version tvOS ou Android TV de l'application, pour permettre la diffusion de leurs parties dans le salon.Jusqu'à présent,permettait la diffusion de ses jeux sur un smartphone, une tablette ou un casque de réalité virtuelle compatible. Mais une récente mise à jour discrète de l'application permet désormais d'étendre la diffusion à son salon par l'intermédiaire d'Android TV et Apple TV. De quoi se poser en concurrent bien plus sérieux d'un certainou Steam Link Sur les pages dédiées des stores respectifs, on apprend que les applications pour boîtier TV permettent l'accès à trois sections distinctes du service., qui permet une connexion pure et simple de votre Android TV ou Apple TV à votre ordinateur,, qui permet de lancer à distance des jeux installés sur votre ordinateur, et, qui regroupe les captures d'écran et vidéos de jeux enregistrées sur votre disque dur.Des fonctionnalités légèrement moins développées que sur smartphone ou tablette donc.permet en effet de «» les performances de sa carte graphique AMD depuis son téléphone, et bien d'autres choses.