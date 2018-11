Asus ROG Radeon RX VEGA 56 + 3 jeux à 379€ au lieu de 449€ pour le Black Friday

Boostez les performances de votre ordinateur gaming en faisant l'acquisition de la carte graphique Asus ROG Radeon RX VEGA 56. Le composant permet d'offrir de meilleures performances en jeu, avec des textures plus détaillées et une meilleure fréquence d'affichage. La carte graphique offre également une meilleure dissipation de chaleur de l'ordre de 40% par rapport aux générations précédentes. Pour marquer le coup avec cette offre exceptionnelle, Asus vous offre 3 jeux à télécharger jusqu'au 06/04/2019 dont les prochains Résident Evil 2, The Division 2 et Devil May Cry 5.