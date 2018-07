La carte graphique PNY GeForce GTX 1070 8 Go à 390 euros

L'union fait la GeForce

La puissance à petit prix

Modifié le 26/07/2018 à 11h56

Pour découvrir cette offre ma foi fort sympathique, direction Cdiscount. La plateforme de vente en ligne continue ses opérations coup de poing avec une double réduction sur la GeForce GTX 1070 8 Go de chez PNY. Disponible à 439 euros au lieu de 570 pendant les soldes, cette dernière perd 50 euros de plus si vous utilisez le code PNYGTX1070 au moment de la validation de votre panier.De quoi faire tomber le prix de cette carte graphique à 390 euros, afin d'atteindre une ristourne totale se montant à près de 33% du prix initial. Ce produit est bien évidemment neuf, vendu et expédié par Cdiscount, et bénéficie de frais de port totalement gratuits.Si la prochaine génération de GeForce commence timidement à se montrer, son arrivée dans les linéaires ne possède pas de date ferme. En attendant, il faudra encore compter quelques temps sur la série 10XX, et la GeForce GTX 1070 constitue un investissement plus que correct pour les configurations gaming actuelles.Equipé de la puce NVIDIA Pascal et de ses 1920 cœurs CUDA, capable de développer une fréquence de 1518 MHz en temps normal, que l'on pourra monter à 1708 en mode turbo, la GTX 1070 embarque aussi 8 Go de RAM de GDDR5. Idéale pour la 4K, elle dispose de toute la connectique nécessaire grâce à ses trois ports DisplayPort, son port DVI et son port HDMI.