Des réductions sur les GeForce GTX 1060 et GTX 1080

Une entrée de gamme fiable

La puissance à l'état brut

Modifié le 19/06/2018 à 16h07

Et l'on entame les hostilités avec la GeForce GTX 1060 de chez Zotac, disponible en ce moment chez Rue du Commerce à 189,90 euros au lieu de 229 euros habituellement. Une offre très sympathique pour cette carte graphique qui allie fiabilité et efficacité.Entrée de gamme de la série 10 de carte graphiqueNVIDIA, avant l'arrivée des GT 1030 et 1050, la GTX 1060 est une CG qui possède des spécifications très honnêtes pour son prix. Basée sur une architecture Pascal gravée à 16 nm qui lui permettra d'atteindre une fréquence de 1848 MHz en mode turbo, elle est aussi équipée de 3 Go de RAM en GDDR5 cadencée à 2 GHz, ce qui lui permettra de faire fonctionner sans soucis la plupart des jeux actuels. Une puissance qui vous permettra aussi de découvrir les joies du jeu en 4K, ou de la VR.Si jamais vous souhaitez donner un peu plus de pêche à votre configuration, la GTX 1080 sera sans doute votre meilleure alliée. Cette CG, elle aussi basée sur l'architecture Pascal, dispose de 2560 cœurs CUDA, et pourra atteindre la fréquence de 1848 MHz en mode. Elle embarque aussi 8 Go de RAM en GDDR5X, ce qui lui permet d'atteindre une bande passante de 10 Gbps. Avec ses 5 sorties vidéo (DVI-D, HDMI et 3 ports DisplayPort), et son système de refroidissement custom, cette carte allie puissance et fiabilité.Pour acquérir cette GeForce GTX 1080 de la marque PNY, vous devrez vous rendre chez Materiel.net. En utilisant le code de réduction POGO, vous pourrez faire descendre son prix à 492 euros. Et vu qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que les plus rapides à se décider pourront, en entrant le code ARCTIS au moment de la validation du panier, obtenir le casque SteelSeries Arctis 3 Blanc. Attention toutefois, cette offre n'est valable que pour les 40 premiers acheteurs.