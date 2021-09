La pénurie s'étend aux feuilles de cuivre, et le prix des cartes graphiques et cartes mère pourrait encore gonfler

On savait que la production en flux (très) tendu de semi-conducteurs impactait méchamment la disponibilité des cartes graphiques et cartes mères . Cette semaine, deux autres problèmes viennent se greffer à un contexte déjà morose et augurent de pénuries renforcées : les coupures de courant désormais en vigueur dans certaines usines chinoises… et maintenant le manque de feuilles de cuivres. Un matériau pourtant essentiel.