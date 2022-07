Soldes : le Samsung Galaxy A52 est encore moins cher

Tout d'abord, le téléphone de Samsung se démarque grâce à son formidable écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 90 Hz. Une dalle extrêmement bien calibrée pour vous offrir la meilleure qualité d'affichage possible. À l'intérieur, un processeur Snapdragon 720G couplé à 6 Go de RAM et à un stockage interne de 128 Go sont de la partie. Les performances sont ultra correctes et vous permettront de jouer ou encore de naviguer entre les applications avec une fluidité optimale.

Dans le même temps, ce Galaxy A52 bénéficie de finitions remarquables et d'une étanchéité IP67 des plus appréciables. S'il n'est pas le plus convaincant du marché, le module photo servira tout de même à capturer vos souvenirs jusqu'en 4K. Enfin, l'autonomie de la batterie 4500 mAh est d'environ deux bonnes journées.