Pour les soldes, le prix de l'iPad Po M1 est tout simplement hallucinant !

Maintenant, place aux spécificités techniques de cet iPad Pro qui arbore un superbe écran LCD de 11 pouces avec une définition de 2388 x 1668 pixels. Une dalle presque parfaite qui affiche une calibration impeccable. Vos contenus rayonneront sur cette somptueuse "fenêtre". Et comme si cela ne suffisait pas, le processeur M1 couplé aux 16 Go de RAM et au stockage interne de 128 Go confèrent à cette tablette tactile des performances incroyables ! Vous allez pouvoir jouer aux dernières nouveautés sans aucun souci.

Ajoutez à cela une connectivité 5G mais aussi la possibilité de capturer des photos très détaillées grâce au dispositif dorsal prévu à cet effet. Le capteur permettant de prendre des selfies est lui aussi d'excellente facture. Quant à l'autonomie, tablez sur 13 heures d'utilisation non-stop pour vider complètement la batterie. C'est plus que correct !