Soldes Cdiscount : voici 5 barres de son à prix vraiment mini (-130€)

Montez d'un cran en gamme avec la Samsung HW-K335 disponible à seulement 79€ chez Cdiscount. Montée en gamme car il s'agit ici d'un modèle 2.1, c'est à dire doté d'un caisson de basse. Cet ajout de taille permet de donner encore plus de relief à votre son, et surtout une puissance qui passe à 80W.

La barre mesure 86 cm x 7.4 cm x 5.4 cm pour 1.5 kg et le caisson de basse fait 18.15 cm x 27.2 cm x 34.3 cm pour 4.1 kg

. Vous pouvez connecter la TV avec une prise optique ou en Bluetooth. Et vous pouvez la contrôler et la paramétrer via l'app disponible sur smartphone.