Soldes 2022 : voilà un prix incroyable pour le Roborock S7 !

Si vous cherchez à vous épargner la pénibilité des tâches ménagères, ne cherchez plus avec cette offre sur un aspirateur robot de Roborock, une marque dont la réputation n'est plus à prouver dans le domaine, modèle S7.

Ce qui le distingue notamment des autres modèles de sa catégorie, c'est sa capacité à non seulement aspirer de manière efficace, mais également à frotter et laver le sol pour enlever les tâches les plus tenaces. Ceci est assuré par une technologie sonique permettant de frotter le sol jusqu'à 3000 fois par minute, afin d'être sûr qu'aucune tâche ne résistera.

Le Roborock S7 profite également d'une navigation intelligence grâce à un capteur ultrasonique lui permettant d'éviter les obstacles et d'ajuster son itinéraire à la volée. À l'approche d'un tapis ou toute autre surface plane surélevée, l'aspirateur se mettra automatiquement à niveau pour poursuivre sa mission. Au besoin, tout ceci peut être paramétré en toute simplicité grâce à une application dédiée.

Pour ne rien gâcher, il profite d'une belle autonomie lui permettant d'effectuer ses tâches le plus longtemps possible.