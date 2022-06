Soldes Fnac : l'excellent Oppo Reno 6 chute à un prix jamais vu

Entrons dans le vif du sujet en soulignant la présence d'un somptueux écran AMOLED de 6,43 pouces sur ce téléphone. La dalle bénéficie d'une résolution de 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Cet affichage est donc d'excellente qualité pour mettre vos contenus favoris en valeur. Et le tout avec une fluidité exemplaire grâce aux autres composants de ce modèle.

En guise de processeur, l'Oppo Reno 6 est équipé d'un Dimensity 900 5G avec 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Les performances sont extrêmement correctes pour un mobile doté d'un tel prix. Vous naviguerez sur l'interface et entre les applications sans le moindre ralentissement. Vous serez également en mesure de jouer en quelques jeux récents.

Pour conclure, précisons que le smartphone d'Oppo dispose d'une autonomie exceptionnelle grâce à sa batterie 4300 mAh. Comptez sur deux journées complètes ainsi que sur une recharge ultra-rapide. Il possède aussi un bon mode vidéo qui vous permettra de capturer vos meilleurs souvenirs en 4K.