Soldes Rakuten : TOP 6 des offres qui valent vraiment le détour !

On commence fort avec un smartphone emblématique, le dernier né de chez Apple : l'iPhone 13 dans sa version 128 Go en coloris Midnight Black. Il est possible de se le procurer chez Rakuten pour 769,99€, avec en plus la possibilité de récupérer 77€ sur la cagnotte Club R. L'inscription y est gratuite et l'argent est crédité sur votre compte Rakuten 3 jours après la réception de votre achat.

Il est équipé d'un écran Rétina OLED de 6,1", avec 128 Go de stockage comme nous l'avons déjà dit. Il fonctionne avec un processeur hexa-core A15 Bionic couplé avec 4 Go de RAM pour faire tourner toutes vos apps et vos jeux. La batterie a une capacité de 3240 mAh, est compatible charge rapide 20 W, et vous permet de tenir une grosse journée même en usage intense. Enfin, les deux capteurs de 12 Mpx à l'arrière permettent de faire des vidéos et photos en 4K à 60 images/seconde au maximum.