L'iPhone 12 chute à moins de 700€ avant la fin des Soldes !

Il est temps de passer en revue les caractéristiques techniques de notre smartphone du jour. Commençons par l'écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels pour un taux de rafraichissement à 60 Hz. La dalle n'est pas immense mais elle est très agréable à regarder. Les performances sont de leur côté assurées par le processeur A14 Bionic d'Apple avec une compatibilité 5G à la clé. 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go viennent compléter l'affiche. L'iPhone 12 bénéficie d'une puissance incroyable et pourra gérer sans aucun souci le multitâche ainsi que les jeux vidéo gourmands en ressources.