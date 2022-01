Soldes Rakuten : 5 nouvelles offres folles à saisir ce mardi !

Pour rappel, le dernier-né de la marque à la Pomme possède un écran OLED 6,1 pouces surmonté de son capteur à reconnaissance faciale Face ID. A l'intérieur on retrouve également le processeur A15 Bionic, l'une des puces les plus puissantes du monde, ainsi que 128 Go de stockage. La photo est assurée comme toujours par un double capteur 12 mégapixels grand-angle et ultra grand-angle. La charge sans-fil est également présente, notamment par le système MagSafe qui vous permet de "coller" le chargeur adapté (proposé séparément) et faciliter la recharge de votre iPhone 13.