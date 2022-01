Pour les Soldes, Darty brade littéralement ce casque à réduction de bruit Sennheiser

S'il ne faut retenir qu'une chose de ce casque signé Sennheiser, c'est donc sa réduction active du bruit. En d'autres termes, pendant une écoute musicale, le HD 458BT opposera une fréquence inverse aux bruits environnants, ce qui les rendra inaudibles. Ainsi, vous n'entendrez plus que votre musique.

Cette capacité d'isolation est en plus renforcée par la conception circum-auriculaire de ce casque, dont les coussinnets en similicuir assurent un confort impeccable. Ceux-ci sont en plus repliables : en plus d'afficher un design moderne, l'accessoire prend moins de place lorsqu'il ne sert pas. Léger (238 grammes), il se transporte facilement en toutes circonstances.

Si l'on excepte la réduction de bruit, le casque de Sennheiser délivre un excellent son, avec des basses maîtrisées. Deux microphones assurent aussi un très bon rendu audio lors des appels.

Modèle sans fil, le Sennheiser HD 458BT dispose d'une autonomie pouvant atteindre 30 heures. Outre le Bluetooth 5.0 AptX, il est aussi compatible NFC ainsi qu'avec l'Assistant Google. Ainsi équipé, sa portée sans fil est de 15 mètres. Et si vous préférez opter pour une expérience filaire, il dispose aussi d'une prise jack 3,5 mm et peut être rechargé en USB-C.