6 offres vraiment folles chez Rakuten pour les Soldes 2022 !

Elle possède 32 Go de stockage ainsi qu'un processeur 8 coeurs qui n'est certes pas le plus rapide du marché mais sera parfaitement suffisant pour consulter le web, regarder des films et des séries et aussi jouer à des jeux peu gourmands en ressources. Samsung a pré-installé Android et vous propose en plus une ergonomie à une main pour rendre l'utilisation de votre tablette encore plus simple au quotidien.