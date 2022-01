8 offres folles à saisir chez Fnac pour les Soldes !

Plus largement, sa batterie de 4500 mAh garantit 24h d'autonomie sans problème en utilisation standard, et les 128 Go de stockage sont idoines pour stocker clichés et vidéos pris via les capteurs arrières (12 MP, 12 MP, 8 MP) et avant (32 MP), avec de la 4K potentielle à la clef. Vous pouvez en prime ajouter un carte SD allant jusqu'à 1 To à votre guise. Répondant à la norme IP 68, il ne craint pas les immersions courtes, est compatible double SIM et fonctionne sous Android 10. Il obtient 8/10 à notre test 100% indépendant.