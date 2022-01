Apple Watch Series 7 : la dernière montre Apple est soldée !

L'Apple Watch Series 7 est une montre connectée reliée à votre iPhone qui mesure différents aspects de votre santé grâce à sa multitude de capteurs. Ainsi, vous pouvez avoir votre bpm à tout moment, au repos ou pendant que vous faites du sport. Mais aussi le taux de SpO² dans le sang ou encore un capteur qui analyse la qualité de votre sommeil. Grâce à lui vous pourrez prévenir des troubles comme l'apnée du sommeil.

Ce n'est pas tout, la montre peut vous permettre d'afficher les notifications de vos applications favorites. Et même dans certains cas de répondre aux messages directement via son écran tactile. Et bien entendu, comme elle est équipée de micro vous pouvez passer vos appels sans sortir l'iPhone de la poche.

Son autonomie moyenne est d'environ 18h, soit une journée et une nuit environ. Mais son gros avantage est d'être rechargée en seulement 1h grâce au chargeur 20W qui est fourni avec.