Cette excellente barre de son Samsung sans fil est moins chère pour les Soldes

Visiblement, Samsung a tenu à rendre sa barre de son aussi agréable à utiliser que possible. L'ensemble étant sans fil, elle présage avant tout une installation simplissime.

Cela est d'autant plus vrai que la HW-Q950A peut être appairée avec de nombreux appareils différents. L'ensemble est compatible Chromecast et AirPlay 2 et peut se connecter en Bluetooth ou en WiFi, en plus de comprendre une connectique USB. Et une fois en place, on évite la multiplication des télécommandes : vous pourrez commander votre barre depuis votre TV.



L'enseigne a également doté sa barre de son de fonctionnalités améliorant le rendu sonore. Avant tout, précisons qu'elle dispose de 11 canaux, d'un caisson de basse et de 4 canaux verticaux, l'ensemble devant donner une très bonne spatialisation du son. D'ailleurs, une fonction baptisée SpaceFit Sound+ se charge d'analyser à quelle pièce elle a affaire, et d'adapter le rendu en conséquence. Mais à cela, Samsung ajoute le Q-Symphony, une technologie de synchronisation de la barre avec la TV.

Pour terminer, soulignons le design sobre et élégant de la Q-Séries HW-Q950A. La barre bénéficie d'un revêtement textile qui s'adapte bien à une décoration moderne.