L'excellent Samsung Galaxy Note 20 5G profite de -43% pour les Soldes

Avec le Samsung Galaxy Note 20 5G dans sa livrée grise, offrez-vous un smartphone de dernière génération avec une fiche technique affichant clairement des performances haut de gamme. Il dispose de 8 Go de RAM pour épauler son processeur Exynos 990 à 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz. Sa mémoire de stockage de 256 Go vous offre un espace libre important pour stocker vos applis, votre musique, mais aussi vos photos et vos vidéos.

Le Galaxy Note 20 est doté d’un triple capteur dont l’optique principale atteint 64 MP pour vous restituer en haute définition tous les clichés que vous prendrez. Il est secondé par deux optiques 12 MP ainsi que par une caméra selfie à l’avant qui offre une résolution de 10 Mp. Il reçoit une note DXOMARK de 120 pour sa caméra principale.

Pour profiter de toutes ses fonctionnalités et de la connexion à Internet en très haut débit 5G , il fonctionne sous Android et dispose d’un écran Super AMOLED de 6,7“ avec une résolution FullHD + de 2400 x 1080 pixels. Il est également doté d’un stylet pour la prise de note rapide.

Enfin, pour ne pas tomber à cours de batterie, il dispose d’une capacité de 4 300 mAh et propose la charge par induction pour plus de simplicité à l’usage ainsi que de la charge rapide pour ne pas perdre de temps avec le chargeur branché. A noter qu'il accepte également deux cartes SIM au format nano.